Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 2.818 liradan işlem görürken, çeyrek altın 4.600 liradan ve Cumhuriyet altını 18.340 liradan satılmakta. Dolar/TL ise saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 33,9590'dan işlem görüyor.

16.09.2024 10:48
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Cuma günü, altının ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 2 bin 814 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı cuma günü 2.586 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.578 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2.582 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

DOLAR HAFTAYA YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Cuma günü yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 33,9499'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 33,9590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 37,7350'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 44,6970'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 100,8 seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararları yakından takip edilirken, yurt içinde de gözler perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika

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