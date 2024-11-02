Altın ve Dolar Yükseldi, Borsa Değer Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın ve Dolar Yükseldi, Borsa Değer Kaybetti

Bu hafta altın ve dolar kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

02.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 10.051,20 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,17 düşüşle 8.776,35 puan, Sanayi Endeksi 0,52 artışla 12.125,36 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,43 kazançla 13.154,35 puan oldu.

Adel Kalemcilik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,77 ile Adel Kalemcilik oldu.

Adel Kalemciliği yüzde 16,48 ile Altınay Savunma, yüzde 14,25 ile Europower Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,75 ile Arçelik, yüzde 5,04 ile Garanti BBVA, yüzde 4,44 ile Otokar olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 443 milyar 520 milyon lirayla Garanti BBVA, 424 milyar 762 milyon lirayla Koç Holding ve 376 milyar 740 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,53 artışla 3 bin 31 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,60 değer kazanarak 20 bin 600 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,14 artışla 34,3360 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,31 artışla 37,3300 lira oldu.

Geçen hafta 44,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 değer kaybederek 44,5410 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,23 düşüşle 39,5050 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın ve Dolar Yükseldi, Borsa Değer Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:21 Dizi oyuncusu hırsız çıktı Dizi oyuncusu hırsız çıktı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
14:58 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var
14:53 Krizin vurduğu 338 yıllık fırın zinciri iflas etti Krizin vurduğu 338 yıllık fırın zinciri iflas etti
14:48 Ergin Ataman’dan yine çok konuşulacak sözler: Umurumda değil Ergin Ataman'dan yine çok konuşulacak sözler: Umurumda değil
14:37 Cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş açtı Cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş açtı
14:26 İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 12:58:49. #1.11#
SON DAKİKA: Altın ve Dolar Yükseldi, Borsa Değer Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.