Altın ve döviz fiyatları haftalık bazda karışık seyretti
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında bu hafta sonu fiyatları açıklandı. Külçe altın ve Cumhuriyet altını haftalık bazda değer kaybederken, ABD Doları, Avro ve İngiliz Sterlini yükseldi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002
|6.890
|6.830
|-0,87
|13,80
|Cumhuriyet
|40.464
|44.952
|44.490
|-1,03
|9,95
|ABD Doları
|42,8090
|48,4400
|48,6050
|0,34
|13,54
|Avro
|50,2320
|56,2590
|56,4710
|0,38
|12,42
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|65,4550
|65,8100
|0,54
|13,69
|İsviçre Frangı
|54,2890
|59,7740
|59,6930
|-0,14
|9,95
Kaynak: AA
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