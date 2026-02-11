Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Küresel piyasalarda zayıflayan dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş, değerli metallere olan talebi artırdı. Spot altın sabah saatlerinde 5.060 dolar seviyesine kadar yükselirken, şu sıralarda yüzde 0,35 artışla 5.040 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 7.081 TL SEVİYESİNDE

Yurt içinde ise gram altın 7.100 TL seviyesini gördükten sonra yüzde 0,38 yükselişle 7.081 TL'den alıcı buluyor. Spot gümüş ise sabah saatlerinde 82 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

ABD'de dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki gerileme, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yönelmesine neden oldu. Düşük faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi destekliyor.

FED BEKLENTİSİ FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indirimi yapabileceği beklentisi güçlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına Kevin Warsh'ı aday göstermesi de faiz indirimi beklentilerini artırdı. Bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD istihdam verileri, Fed'in para politikası kararları açısından kritik öneme sahip bulunuyor.