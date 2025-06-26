Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin - Son Dakika
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Ekonomi

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

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Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
26.06.2025 10:43
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Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haber Videosu

ABD'li yatırım bankası Citi, 2025 sonu ve 2026 yılında altın fiyatlarında yüzde 20'nin üzerinde düşüş bekliyor. Bankaya göre, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme beklentileri ve Donald Trump'ın artan popülaritesi yatırımcıları altından uzaklaştırabilir. Ayrıca, Fed'in sıkı para politikasından nötr seviyeye geçmesi de bu süreci destekleyebilir.

Altın yatırımcıları için moralleri bozacak bir tahmin, ABD'li yatırım bankası Citi'den geldi. Banka analistleri, yayınladıkları notta 2025'in sonları ve 2026 yılı itibarıyla altın fiyatlarında yüzde 20'nin üzerinde bir düşüş yaşanabileceğini öngörüyor.

GÜVENLİ LİMANI TERK ETME ZAMANI

Tahminin temelinde, ABD ekonomisine yönelik güçlü büyüme beklentileri yer alıyor. Analistlere göre, yatırımcılar bu dönemde daha yüksek getiri sağlayabilecek alanlara yönelirken, altın gibi güvenli limanlara olan talep azalacak. Citi, özellikle Donald Trump'ın artan popülaritesi ve bu durumun yaratacağı ekonomik güven ortamına dikkat çekerek, "Nihayetinde Trump'ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin 'koruma' etkisinin devreye gireceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

'KISITLAYICI' POLİTİKADAN 'NÖTR' ÇİZGİYE GEÇİŞ

Bankanın değerlendirmesinde, önümüzdeki 6 ila 9 aylık süreçte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısıtlayıcı para politikasından daha nötr bir çizgiye geçmesi için "önemli bir alan" bulunduğu da belirtildi. Bu geçişin, sadece ABD değil, küresel ölçekte de ekonomik büyümeyi destekleyeceği ifade edildi. Altın yatırımcıları için bu gelişmeler, önümüzdeki dönem için dikkatli bir strateji belirlemeyi zorunlu hale getiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bu sabah spot piyasada ons ayltın 3343 doların test edilmesinin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 0,08 artışla 3334,95 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4262 TL'den alıcı buluyor.Çeyrek altın 7 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 960 liradan satılıyor.

Donald Trump, Donald Trump, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Banka, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar:
    Altın Keşfedildi Keşfedileli Elinde Bulunduranı Hiç Bir Zaman Zarara Uğratmamıştır 15 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Baskı Yapa,Yapa Düşüremedikleri ALTIN'nı Panik Yaptırarak Düşürmeye Çalışıyorlar.. Tüm Dert, Çabaları Yatırımcıları BİTCOİN e Yönlendirip Oradanda Soymak.. Bunların Anlaşması Var İNSANLARIN Mallarını Alıp Fakirleştirmek. 4 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    ALTIN TEK GEÇERLİ PARADIR. 1 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    tabi millet bozsun altınları almasın sizde toplayın hepsini sonra düşecek. 0 0 Yanıtla
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