Altınay Savunma Teknolojileri Hisse Senetleri Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altınay Savunma Teknolojileri Hisse Senetleri Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Altınay Savunma Teknolojileri Hisse Senetleri Borsa İstanbul\'da İşlem Görmeye Başladı

Altınay Savunma Teknolojileri hisseleri, Borsa İstanbul'da yapılan gong töreni sonrası işlem görmeye başladı. Şirketin talep toplama sürecinde 3,6 milyon bireysel başvuruyla yoğun ilgi gördüğü ve halka arz sonrasında halka açıklık oranının yüzde 25 olduğu belirtildi. Halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 1,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

16.05.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınay Savunma Teknolojileri hisseleri, Borsa İstanbul'da yapılan gong töreni sonrası işlem görmeye başladı.

Altınay Savunma Teknolojilerinin 8-9-10 Mayıs'taki talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul'da gong töreni yapıldı.

Talep toplama sürecinde Altınay Savunma Teknolojileri 3,6 milyon bireysel başvuruyla yoğun ilgi gördü.

Gong törenine, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, TSKB ve Ziraat Yatırım yöneticileri katıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin savunma sistemlerinin geliştirilmesinde değerli projeler gerçekleştiren Altınay Savunma Teknolojilerinin, savunma sanayisinin yerlileştirilmesine çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Ergun, "Yüksek teknoloji, nitelikli insan gücü yanında nitelikli finansal kaynak da gerektirir. İşte bu noktada şirketimiz finansal kaynağı halka arz yoluyla sağlamayı tercih etmiş, büyümesini ve başarısını yeni ortaklarıyla paylaşma kararı almıştır. Ben bu nedenle şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum." dedi.

"3,6 milyon yeni ortağımız oldu"

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da halka arzın hem mevcut yatırımlarını güçlendireceğini hem de gelecekteki projelere değer sağlayacağını ifade etti.

Altınay, "Milletimizin Altınay Savunma Teknolojilerini sahiplenerek vatan savunmasına katkı sağlamasından büyük bir gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte ülkemizin savunma sanayisindeki başarı hikayesine daha fazla katkıyla ortak olmanın mutluluğu içindeyiz. Altınay Savunma Teknolojilerinde 3,6 milyon yeni ortağımız oldu, hepsine hayırlı olsun diyorum, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Altınay Savunma Teknolojileri olarak yoğun talep gördüklerine dikkati çeken Altınay, "Borsada işlem gören bir şirket olarak kurumsallaşma yolunda çok kritik bir eşiği atladık. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını yeni yatırımlara aktararak büyümeyi hedefliyoruz. Yatırımcılarımız da bizlerle beraber bu büyümeye ortak olacak." ifadesini kullandı.

Letven Capital'in Genel Müdürü ve Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Kılıç da halka arzla birlikte gelecek dönem büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Kılıç, "Toplam tahsisat tutarının 7 katı büyüklüğünde gelen talebi, şirkete olan güvenin bir yansıması olarak görüyoruz." dedi.

Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar lira

35 milyon 294 bin 118 nominal liralık kısmı sermaye artırımı, 23 milyon 529 bin 412 nominal liralık kısmı ise ortak satışı olmak üzere toplam 58 milyon 823 bin 530 nominal/adet hissenin satışa sunulduğu halka arz sonrasında Altınay Savunma Teknolojilerinin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Konsorsiyum lideri olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman'ın görev aldığı halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 1,9 milyar lira oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Halka Arz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altınay Savunma Teknolojileri Hisse Senetleri Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: Altınay Savunma Teknolojileri Hisse Senetleri Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement