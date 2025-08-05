Altında durgunluk devam ediyor: Kazanç yerini kayıplara bıraktı

Altın yatırımcıları haftanın ikinci gününde fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. 5 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla altın piyasasında sınırlı düşüşler dikkat çekiyor. ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler, yatırımcıların "güvenli liman" olarak tercih ettiği altını gündeme taşıdı. Dünyanın önde gelen bankası Citi, altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti.Bu gelişme, altın piyasasındaki dalgalanmaların ardından geldi ve piyasalarda belirli bir hareketliliğe neden oldu.

3 AYLIK BEKLENTİ 3600 DOLAR SEVİYESİNDE

Kurum, 3 aylık altın fiyat beklentisini önceki 3.300 dolardan 3.500 dolara yükseltirken, beklenen fiyat aralığını da 3.100-3.500 dolardan 3.300-3.600 dolara çıkardı. Citi'nin bu kararı, ABD'deki kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon görünümünün son dönemde kötüleştiği yönündeki inancına dayanıyor. Bankanın tahmini, ABD'deki kötümser büyüme beklentisine dayanmakta. Citi Bank'a göre böyle bir dönemde insanların tercihi güvenli liman olan altını satın almaya devam etmesinden yana olacak.

5 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Tüm bu gelişmelerin ardından ons altında yükseliş hareketi görüldü. Gram altın dalgalanmalarla birlikte yükselişini sürdürüyor. Gram altın, günün erken saatlerinde 4.408 TL seviyesinden işlem görürken, önceki güne göre yüzde 0,05 oranında değer kaybetti. 22 ayar bilezik ise 4.002 TL alış, 4.029 TL satış fiyatıyla yatırımcının radarında yer aldı.

Altının ons fiyatı ise küresel piyasalardaki dalgalanmalar eşliğinde 3.371 dolara kadar geriledi. Düşüş, yüzde 0,06 seviyesinde gerçekleşti.

Darphane altınlarında da benzer bir seyir izlendi. Çeyrek altın 7.160 TL alış, 7.231 TL satış fiyatından işlem gördü. Yarım altın 14.321 TL alış ve 14.462 TL satış seviyelerinde yer aldı. Tam altın ise kapanışa doğru 28.245 TL alış ve 28.795 TL satış fiyatıyla günü tamamladı.