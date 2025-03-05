Altında Yatay Seyir: Gram Fiyatı 3,417 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Altında Yatay Seyir: Gram Fiyatı 3,417 Lira

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle 3,417 liradan başlarken, ons fiyatı 2,915 dolar.

05.03.2025 10:16
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Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 417 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazanarak 3 bin 418 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 3 bin 417 lira düzeyinde.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 660 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 915 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosu varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşının giderek şiddetlenmesi varlık fiyatlarında dalgalanmalara sebep oluyor.

Öte yandan, Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin iyimserlik mevcut olsa da bu konuda henüz net bir sonuç alınmamış olması, tarifelerin uluslararası ticaret üzerinde oluşturduğu endişelere jeopolitik risklerin de eklenmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'den bir mektup aldığını ve "Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise Fed'in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin destek, 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında Yatay Seyir: Gram Fiyatı 3,417 Lira - Son Dakika

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