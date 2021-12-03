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Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satılıyor - Son Dakika

Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satılıyor

03.12.2021 14:51

Bursa'da antikacıda satışa çıkarılan 100 yıllık altın saat, satışa çıktı. Kasası ve kordonu tamamen altın olan saat için 10 bin dolar talep ediliyor.

Uzun yıllardır antikacılıkla uğraşan Nuri Yıldırım, uzun uğraşlar sonucu elde ettiği 18 ayar altından yapılmış 100 yıllık saati rekor fiyatla satışa çıkarttı. Yıldırım, kasası ve kordonu tamamen altın olan 100 yıllık İsviçre menşeli saati 10 bin dolardan satışa çıkarttı.

Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satışa çıktı

ALICISINI BEKLİYOR

Antikacının dükkanında en nadide ürün olan saat meraklılarını bekliyor. 10 bin dolar verecek olan 100 yıllık altın saatin sahibi olacak.

Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satışa çıktı

"80 GRAM ALTINDAN YAPILMIŞ"

Dedesinin de antikacı olduğunu ifade eden Nuri Yıldırım, "20 yıldır antika alıp satıyorum. En son elime 100 yıllık 18 ayar altından yapılmış bu saat geçti. Saatin kordonu ve kasası 80 gram altından yapılmış. Çok nadide bir parça. Bu saati 10 bin dolardan satışa çıkarttım, meraklılarını bekliyor" dedi.

Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satılıyor
Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satılıyor

Nuri Yıldırım, İsviçre, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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