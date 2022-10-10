Altının gram fiyatı 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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