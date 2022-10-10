Altının gram fiyatı 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor

10.10.2022 10:56
Altının gram fiyatı 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.006 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.006 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 1.012 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.006 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.655 lira, Cumhuriyet altını da 6.740 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 1.684 dolardan işlem görüyor.

Analistler, cuma günü ABD'de tahminlerden güçlü gelen istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artışlarına devam edebileceği beklentisini artırdığını, bunun da doları desteklerken, altın fiyatını baskıladığını söyledi.

ABD'de işsizlik oranının yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan analistler, açıklanan veriler sonrası Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimalinin yüzde 77'ye yükseldiğini dile getirdi.

Analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.660 ve 1.640 doların destek, 1.700 ve 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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