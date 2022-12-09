Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.076 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,08'lik yükselişin ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.794 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Gram altının fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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