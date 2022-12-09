Gram altının fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor

09.12.2022 11:09

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe 1.076 lira seviyesinde başladı. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,09 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.072 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.076 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,08'lik yükselişin ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.794 dolardan işlem görüyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Analistler, artan resesyon kaygılarının uzun dönem tahvil faizlerini baskılamayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası takvimi öncesinde temkinli davrandıklarını söyledi.

Para piyasalarında, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artırmasının fiyatlandığını aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 25'le hala olasılık dahilinde olduğunu dile getirdi.

GÖZLER ABD'DE ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ VERİLERİNDE

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Gram altının fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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