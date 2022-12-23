Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor

23.12.2022 11:38

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.080 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 1,2 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.075 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 1.080 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 azalarak günü 1.792 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.798 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN ENDİŞESİ ARTIYOR

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini arttığını belirtti. ABD'de ilk tahminlerde yüzde 2,9 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi dün yüzde 3,2'ye revize edildi.

NOEL TATİLİ NEDENİYLE İŞLEM HACMİ DÜŞEBİLİR

Bugün, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar, konut satışları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle piyasalarda işlem hacimlerinin düşebileceğini kaydederek, İngiltere piyasalarının Noel tatili dolayısıyla yarım gün işleme açık olacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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