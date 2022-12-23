Bugün, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar, konut satışları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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