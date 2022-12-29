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Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarının da risk iştahını olumsuz etkilediğini belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle küresel piyasalarda hacimlerin düşük, oynaklığın yüksek olduğu kaydetti.

Analistler, ABD'de resesyon beklentisini güçlendiren göstergelerinden biri olan bekleyen konut satışlarındaki düşüşün 6 aydır devam etmesine karşın, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceği endişelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Gram altının fiyatı 1.087 lira seviyesinden değerlendiriliyor - Son Dakika

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