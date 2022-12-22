Gram altının fiyatı 1.090 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 1.090 lira seviyesinden işlem görüyor

22.12.2022 11:38

Gram altının fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasından sonra 1.090 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,10 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.089 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.090 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.786 lira, Cumhuriyet altını da 7.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 azalarak 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.817 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen tüketici güven endeksindeki ve enflasyon beklentilerindeki düşünün ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atıldığını belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de 3. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Gram altının fiyatı 1.090 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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