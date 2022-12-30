Analistler, ABD'de açıklanan verilerle görülen iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına dair işaretlerin Fed'in faiz artırımlarına ilişkin endişelerin hafiflemesine yardımcı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Gram altının fiyatı, 1.095 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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