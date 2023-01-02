Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.100 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.100 lira seviyesinden işlem görüyor

02.01.2023 11:03

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.100 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.805 lira, Cumhuriyet altını da 7.320 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,49 artışla 1.097 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.100 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.805 lira, Cumhuriyet altını da 7.320 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,57 artarak günü 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.827 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısı güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olması nedeniyle piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi. Hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasalar üzerinde etkili olmasını bekleyen analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.100 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:46 Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazanmış
11:33 Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak
11:29 Sinan Ateş'in ölümü sonrası MHP'de dikkat çeken hareketlilik! Ufuk Köktürk'ün ismi İl Yönetim Kurulu listesinden çıkarıldı
11:24 Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı
11:21 Nilgün Belgün, Yabancı Damat dizisinden kovulduğu dönemi anlattı: Hayatımın en zor zamanıydı
11:19 7. Yargı paketinde çalışmalar tamamlandı! Konutta hacizlere hakim şartı getirilecek, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için ayrı cezaevleri kurulacak
11:18 Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi
11:13 Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak
10:52 Özge Ulusoy, babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyerek isyan etti: Babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediliyorum
10:45 Olaylı Göztepe-Altay derbisinde stada yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasında kullanılan ambulans şirketi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 12:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.100 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement