Altının gram fiyatı 1.112 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.112 lira seviyesinden işlem görüyor

02.03.2023 10:50
Altının gram fiyatı 1.112 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.112 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.112 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 artışla 1.116 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,36 azalışla 1.112 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,59 artışla günü 1.837 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.832 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısı devam ederken, bu durum tahvil piyasalarındaki satış eğilimini de hızlandırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 Kasım 2022'den bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin yüzde 30'u aştığını, temmuz ayına kadar da toplam 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Fed yetkililerinin açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında yer alacağını aktaran analistler, verilerden gelecek sinyallerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.112 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.112 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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