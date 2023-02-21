Altının gram fiyatı 1.114 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.114 lira seviyesinden işlem görüyor

21.02.2023 10:56
Altının gram fiyatı 1.114 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.114 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.114 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.117 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,27 altında 1.114 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1.841 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 1.835 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, bankanın yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

Bu beklentilerle küresel ölçekte artan dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı arttırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.114 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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