Altının gram fiyatı 1.119 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.119 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,97 artışla 1.116 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,27 değer kazanarak 1.119 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.440 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,95 artışla 1.831 dolardan kapanmasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 1.833 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamaların ülkede bazı bankaların tahvil pozisyonlarında büyük zararlar oluşmasına neden olduğunu bildirdi.

Dün ABD'li banka hisselerinde görülen sert düşüşlerin risk algısını artırdığını ve altın fiyatlarını desteklediğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 79'dan yüzde 63'e gerilediğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.850 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Saat 16.30'da açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdamın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.