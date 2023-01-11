Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor

11.01.2023 10:37
Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.137 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.137 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 yükselişle 1.134 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1.137 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.560 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,37 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,25 artarak 1.883 dolardan işlem görüyor.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artışın (TÜFE) aralıkta yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasının öngörüldüğünü kaydederek, 2022'de üst üste 7 kez faiz artıran bankanın martta şahin adımlarına ara verebileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şubat toplantısı için 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 79'a çıkarken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali ise yüzde 21'e geriledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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