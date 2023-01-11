Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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