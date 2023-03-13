Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor

13.03.2023 10:54
Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.146 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.146 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,19 artışla 1.140 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün 1.156 lira ile 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazanarak 1.146 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.880 lira, Cumhuriyet altını da 7.620 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 1.875 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemlerle giderildiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı. Bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:52 HÜDA PAR açıklamasının ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul edecek
10:49 CHP'li vekilden Muharrem İnce'ye çağrı: Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz
10:41 Oscar'ı Jamie Lee Curtis'e kaptıran ünlü oyuncu Angela Bassett'in tepkisi olay oldu! Ne yüzü güldü, ne de alkışladı
10:19 Jorge Jesus üzerlerini çizdi! Sevilla maçında İrfan Can Kahveci ve Joshua King kulübeye çekiliyor
10:07 Babası, annesini gözleri önünde katletti! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı
10:09 Erbakan'ın yardımcısından olay iddia: AK Parti, 6284 sayılı kanunun kaldırılması teklifimizi kabul etti
09:32 Şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
09:43 Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı
09:37 Milletvekilliği adaylığı başvuruları bugün başlıyor! İşte partilerin kriterleri ve belirlenen ücretler
09:34 İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, Memleket Partisi'ne katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2023 11:04:02. #1.12#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement