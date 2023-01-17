Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi ile Almanya 'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.