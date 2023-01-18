Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor

18.01.2023 10:45
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.153 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.153 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,44 azalışla 1.152 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 1.153 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.890 lira, Cumhuriyet altını da 7.660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,3 değer kaybederek 1.909 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.908 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentilerin aksine getiri eğrisi hedef bandında değişikliğe gitmemesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Japon yenindeki değer kaybının dolar üzerinden altın fiyatlarını da baskıladığını ifade eden analistler, buna karşın ons altının 1.890 desteği üzerinde tutunduğuna dikkati çekti.

Analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar ın öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu aktaran analistler, olası yükselişlerde 1.930 ve 1.940 dolar dirençlerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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