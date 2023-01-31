Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.157 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.157 lira seviyesinden işlem görüyor

31.01.2023 11:43

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 1.157 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 azalışla 1.161 liradan kapattı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,34 altında 1.157 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.690 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,23 değer kaybıyla günü 1.922 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.913 dolardan işlem görüyor.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Dünya genelinde bugünden itibaren yoğunlaşacak olan veri takvimi ve merkez bankası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, yarınki toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesinde büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.157 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.157 lira seviyesinden işlem görüyor

Merkez Bankası, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.157 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.157 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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