Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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