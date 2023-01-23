Analistler, bugün ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.940 ve 1.960 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.