Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor

23.01.2023 10:54
Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.161 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.161 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 azalışla 1.165 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,34 gerileyerek 1.161 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.720 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,3 değer kaybederek günü 1.927 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.920 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD'de ekonomik aktivitenin bir süredir yavaşladığına dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta da 25 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından şahin adımlarına son vereceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.940 ve 1.960 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.161 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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