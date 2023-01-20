Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde 'ın konuşması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 'nun ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağı toplantının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 1.167 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.760 liradan satılıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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