Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor

20.01.2023 10:44
Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.167 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.167 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,48 artışla 1.168 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 1.167 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.760 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 1,58 değer kazanarak 1.934 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.931 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağı toplantının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:22 Arda Güler saha dışında da hızlı çıktı! Sosyal medyadan takipleştiği kişi büyük ses getirdi
11:08 Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolü paylaştığı Adım Farah dizisinden ilk kare geldi
11:04 Sıfır otomobil alan vatandaş aracın içindeki bazı detayları görünce çılgına döndü
10:56 Umreden dönen Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz hamle! Anadolu turuna çıkıyor
10:52 Oğlunun fotoğrafı sonrası Binali Yıldırım Twitter'da TT oldu! Herkes aynı soruyu soruyor
10:26 Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
10:30 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor
10:43 Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta! İşte yıldız golcünün İstanbul'da olacağı saat ve sözleşme detayları
10:42 Serenay Sarıkaya'dan Mert Ramazan Demir'e özel hayat sorusu soran muhabire tepki: Mert'i sana yedirmeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 11:42:05. #1.13#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement