Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası 'nın (BoE) ise politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Bugün Almanya 'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 ve 1.980 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika

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