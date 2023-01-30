Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinde işlem görüyor

30.01.2023 11:36

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı zaman diliminde çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.760 liradan satışa sunuluyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1.165 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,17 üzerinde 1.167 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.760 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,17 değer kaybıyla günü 1.926 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.929 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini güçlendirirken, bu hafta merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

PİYASALARDA DURUM NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Bugün Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 ve 1.980 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Merkez Bankası, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika

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