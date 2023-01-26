Gram altın fiyatı 1.174 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın fiyatı 1.174 lira seviyesinde işlem görüyor

26.01.2023 11:27

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.174 lira seviyelerinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,43 artışla 1.176 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,17 altında 1.174 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.925 lira, Cumhuriyet altını da 7.800 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,46 değer kazanarak günü 1.947 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.942 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde resesyon endişelerinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların odağında bugün ABD'de açıklanacak yoğun makroekonomi gündeminin olduğunu bildirdi. ABD'de 2022 dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğunu ancak piyasalarda bankanın martta faiz artışlarına ara verebileceğine yönelik tahminlerin de bulunduğunu söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde TCMB'nin enflasyon raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.960 ve 1.980 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın fiyatı 1.174 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika

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