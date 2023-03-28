Altında dikkat çeken fiyat! Gramı 1.201 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altında dikkat çeken fiyat! Gramı 1.201 lira seviyelerinden işlem görüyor

28.03.2023 11:47

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlarken, 1.201 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.970 lira, Cumhuriyet altını da 7.980 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 1,02 azalarak günü 1.201 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.970 lira, Cumhuriyet altını da 7.980 liradan satılıyor. Dün 1.957 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,26 azalışla 1.952 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD'de bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi. Analistler, ülkede enflasyonun güçlü seyrine karşın bankacılık krizinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını kaydederek, Fed ve piyasaların aynı beklentileri paylaşmaması nedeniyle açıklanacak makroekonomik verilerin önem kazandığını ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında dikkat çeken fiyat! Gramı 1.201 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


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