"Altının gram fiyatı ne kadar?" sorusu yanıt buldu: 1.219 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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"Altının gram fiyatı ne kadar?" sorusu yanıt buldu: 1.219 lira seviyesinden işlem görüyor

24.03.2023 11:45

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.219 lira seviyelerinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,17 değer kazanarak 1.220 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.219 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.000 lira, Cumhuriyet altını da 8.100 liradan satılıyor. Dün 1.994 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1.990 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini kaydetti.

Bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurmasını ve temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğini öngören analistler, buna paralel tahvil faizlerindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Altının gram fiyatı ne kadar?' sorusu yanıt buldu: 1.219 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Altının gram fiyatı ne kadar?" sorusu yanıt buldu: 1.219 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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