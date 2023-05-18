Gram altın güne 1.258 lira ile başladı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Gram altın güne 1.258 lira ile başladı

18.05.2023 10:40

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.258 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,15 azalışla 1.259 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.258 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,37 gerileyerek 1.982 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,25 düşüşle 1.977 dolardan alıcı buluyor.

Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumunda olan ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine ilişkin olumlu haber akışı risk iştahını güçlendirdi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de konut başlangıçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizliklerin arttığını söyledi. Fed'in haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 28'e yükselerek "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesinin altını baskıladığını belirten analistler, dün altının ons fiyatının, düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak 1.979 dolara gerilediğini bildirdi.

Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Gram altın 1.262 TL'den işlem görüyor Gram altın 1.262 TL'den işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın güne 1.258 lira ile başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Kılıçdaroğlu son vaadiyle adeta Sinan Oğan'a seslendi: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim
11:49 Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı
11:50 Kime destek vereceği merak konusu! Sinan Oğan, Davutoğlu ile görüştü
11:42 Angelina Jolie, mülteciler ve dezavantajlı gruplara destek için moda dünyasına atıldı
11:32 Son Dakika: Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı
11:23 Canan Kaftancıoğlu'ndan Öcalan yorumu: O bir terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur
11:19 Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı
11:06 Canan Kaftancıoğlu: Öcalan terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur
11:07 Seçimlerden sonra depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı
11:07 Depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 12:46:57. #1.11#
SON DAKİKA: Gram altın güne 1.258 lira ile başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement