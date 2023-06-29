Gram Altın 1.595 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Gram Altın 1.595 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

29.06.2023 12:05

Güne düşüşle başlayan gram altın 1.595 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altında 2.620, cumhuriyet ise 10.580 TL seviyesinde seyrediyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.595 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını da 10.580 liradan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1.597 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.595 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını da 10.580 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.904 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasında daha fazla sıkılaşmanın sinyalini vermesinin ardından altının ons fiyatının baskılandığını söyledi. Dün, "Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, üyelerin çoğunun yıl sonuna kadar iki kez faiz artışını desteklediğini vurgulayarak, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu dile getirdi. Powell'ın konuşmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 81'e çıktığını belirten analistler, bu hafta devam eden sözle yönlendirmelerin ve açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de ikinci el konut satışları ve büyüme verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 1.595 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika


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