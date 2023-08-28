Altının gram fiyatı 1.636 lira seviyesinden işlem görüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından gerileyen dolar/TL'ye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 1.555 liraya kadar geriledi. Daha sonra tepki alımlarıyla yükselen altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.634 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 1.636 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.787 liradan, cumhuriyet altını ise 11.469 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.915 dolardan işlem görüyor.
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