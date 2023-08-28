Altının gram fiyatı 1.636 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 1.636 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 28.08.2023 10:38

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.636 lira seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından gerileyen dolar/TL'ye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 1.555 liraya kadar geriledi. Daha sonra tepki alımlarıyla yükselen altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.634 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 1.636 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.787 liradan, cumhuriyet altını ise 11.469 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.915 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çekerek, özellikle tarım dışı istihdam verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların direnç, 1.900 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.636 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.636 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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