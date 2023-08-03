Altının gram fiyatı 1.680 lirada seyrediyor

Haftaya 1.700 lira seviyesinden giriş yapan altın, yeni haftada 20 liradan fazla geriledi. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki azalışla paralel kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.677 liradan tamamladı. Güne yatay seyirle başlayan gram altın saat 10.35 itibarıyla 1.679 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.140 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.936 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor. Analistler, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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