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Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.904 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 795 liradan satılıyor.

15.12.2023 - 11:51,  Güncelleme: 12:04
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Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,78 primle 1.896 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.904 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 795 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen üzerinde işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, önemli merkez bankalarının yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine dair beklentilerin arttığını belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu.

Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını kaydeden analistler, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.

ONS ALTINDA 2 BİN 50 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, söz konusu "güvercin" beklentilerin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydederek, tahvil faizlerindeki gerilemenin de altının alternatif maliyetini baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde öncü PMI ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
Kaynak: AA
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Cumhuriyet Altını, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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