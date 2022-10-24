Haftaya düşüşle başlayan gram altın 988 liradan satılıyor - Son Dakika
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Haftaya düşüşle başlayan gram altın 988 liradan satılıyor

24.10.2022 11:23

Haftaya düşüşle başlayan gram altın 988 lira seviyesinde işlem görürken aynı dakikalarda çeyrek altın 1579 lira, cumhuriyet altını ise 6676 liradan alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 991 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 988 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.579 lira, Cumhuriyet altını da 6.676 liradan satılıyor. Cuma günü, The Wall Street Journal gazetesinde yer alan, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetinin sinyallerini vermeye başladığına ilişkin haberin ardından, yüzde 1,8 değer kazanarak haftayı 1.656 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.652 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti. Bugün dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Haftaya düşüşle başlayan gram altın 988 liradan satılıyor - Son Dakika

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