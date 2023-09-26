Altının gram fiyatı 1.675 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 1.675 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:13

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.752 liradan, cumhuriyet altını 11.108 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 1.676-1.715 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,32 azalışla 1.677 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.675 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.752 liradan, cumhuriyet altını 11.108 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.913 dolardan işlem görüyor.

FED'DEN BİR FAİZ ARTIŞI DAHA BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN KKM HAMLESİ

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.930 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.675 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.675 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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