Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başladı. Saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 239 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.
Dün 2 bin 223 dolarla zirveyi gören altının ons fiyatı, buradan gelen kar satışlarının da etkisiyle günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 181 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği endişelerinin altın talebini baskıladığını ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülüyor. İsviçre Merkez Bankasının dün faiz indirimine gitmesiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, bu durumun emtia fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğu görülüyor.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'da pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesi yapacaklarını duyurdu. Yumaklı, ziyaret ettiği Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, Bakanlık olarak çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'nın su kaynaklarının korunması ve sulama tesislerinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Honduras'ın Türkiye ile olan ticaretinin düşük olduğunu belirterek, bu rakamı artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla ise Türkiye ile inşaat, demir çelik ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, arıların erken çıkmasına ve yorulmasına, zirai ilaçlar da arıların zehirlenerek ölmesine neden oluyor. Arıcılar, bu durumu 'yalancı bahar' olarak adlandırıyor. Arılar, kış mevsiminde dinlenmeye çekilirken, zamansız gelen sıcaklıklar nedeniyle uçmaya başlıyor ve güç kaybederek ölüyor. Ayrıca tarla ve bahçelerde kullanılan bazı zirai ilaçlar da arı ölümlerine yol açıyor. Arıcılar, çiftçilerin ilaçlama yapmadan önce izin alması gerektiğini belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesine 2 yıllığına verilen Çivril'deki 1970 dekar araziyle ilgili yaşanan tahsis sorunu çözüldü. PAÜ, arazide Ar-Ge çalışmalarına başlayacak ve projelerini köylülerin eliyle yürütecek. Arazinin tamamında Ar-Ge yapılması hedefleniyor.
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Türkiye'nin zengin kaynaklarıyla birlikte halkın kendi kaynaklarını yüksek fiyatlar nedeniyle kullanma özgürlüğünü yaşayamadığını belirtti. Baltalık, hayvancılık ve tarım alanında üretim değerinin arttırılması ve tüketici kullanımının aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kırşehir'de jeotermal kaynakların pahalı kullanılmasının nedenlerini sorgulayan Baltalık, siyasetçilerin vatandaşa empoze etmeye çalıştığı konuların yerine gerçekçi projelerle toplumun sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarında orman ürünleri sektörünün sorunları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversite öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri, Türkiye'deki orman ürünleri üretimi, ticareti ve yönetimi konularında görüşlerini paylaştı. Toplantıda, iklim değişikliği, karbon depolama, bal ormanları, ithalat sorunları ve eleman sıkıntısı gibi konular da ele alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, 'Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.' ifadesini kullandı. Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, 'Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.' değerlendirmesinde bulundu. Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: 'Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.'
Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve ulaşım ekipleri, köylerin bağlantı yollarında düzenleme çalışmaları yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyor. Yol bakım, onarım ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Bu yıl FAVÖK marjını yüzde 42 oranında hedefliyor, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz.
Bilim insanlarının Antarktika'daki buzullarda yaşanan değişimin ve buz tabakasındaki hareketlerin haritalandırılması için yaptığı çalışmalarla dünyanın geleceği için çözüm aranıyor.
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