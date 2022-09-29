Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor

29.09.2022 11:02

Hafta başından itibaren gerileme eğilimi gösteren altın, yeni güne düşüşle başladı. Altının gramı 979 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 979 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 987 liradan tamamladı. Bu sabaha ise gerileme ile başladı.

GRAM ALTIN 979 LİRA

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 979 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.

Dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımı hamlesini açıklamasının ardından doların değer kaybetmesine paralel yüzde 1,9 yükselerek 1.660 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 1 azalışla 1.643 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA DALGALANMA SÜREBİLİR

Analistler, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını ve altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğini belirterek, tahvil ve döviz piyasasındaki hareketliliğin de yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret eden analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCM) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.660 ve 1680 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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