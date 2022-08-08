Gram altın güne yükselişle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum... - Son Dakika
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Gram altın güne yükselişle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum...

08.08.2022 10:56
Gram altın güne yükselişle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum...

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.027 lira seviyesinde satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,86 azalışla 1.023,3 liradan tamamladı. Öte yandan analistler, bugün gündemin zayıf olduğunu teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.027 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.685 lira, Cumhuriyet altını da 6.885 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,9 azalışla günü 1.775,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.777,4 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne yükselişle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum...

ABD ŞAHİN PARA POLİTİKASINI SÜRDÜRECEK

Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle piyasalarda artan resesyon ve enflasyon ikileminin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Gram altın güne yükselişle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum...

ANALİSTLER FED'İN EYLÜLDE FAİZ ARTIRACAĞINDAN EMİN DEĞİL

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıktığını anımsatan analistler, kasım toplantısında ise yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın güne yükselişle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum... - Son Dakika

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