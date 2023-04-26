Altında son durum: Gramı 1.247 liradan satılıyor - Son Dakika
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Altında son durum: Gramı 1.247 liradan satılıyor

26.04.2023 12:09

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirde başlamasının ardından 1.247 lira seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 1.247 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.247 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 1.997 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,10 değer kaybederek 1.995 dolara geriledi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna gelindiği beklentisinin güçlendiğini belirterek, dünya genelinde resesyon endişesinin ise günden güne güç kazandığını ifade etti. ABD'de Tüketici Güven Endeksinin 9 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken analistler, ülkede yeni konut satışlarının ise beklentileri aştığını belirterek makroekonomik verilerdeki karışık sinyaller ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini dile getirdi. Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 ve 1.980 doların destek, 2.000 ve 2.020 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında son durum: Gramı 1.247 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altında son durum: Gramı 1.247 liradan satılıyor - Son Dakika
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