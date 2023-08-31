Yükselişini sürdüren altının gramı 1.671 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren altının gramı 1.671 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 31.08.2023 10:54

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.671 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.750 liradan, cumhuriyet altını 11.100 liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 primle 1.667 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.671 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.750 liradan, cumhuriyet altını 11.100 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün 0,3 artışla 1.942 dolardan kapanışının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.946 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserliğin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç, 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren altının gramı 1.671 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren altının gramı 1.671 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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