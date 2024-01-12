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Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1970 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını ise 13 bin 450 liradan işlem görüyor.

12.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 12:05
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1970 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını ise 13 bin 450 liradan satılıyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 yükselişle 1956 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 37 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin, emtia fiyatlarının üzerinde etkili olduğunu kaydederek, artan risk algısının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini aktardı. Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artışla beklentileri aştı.

Analistler, enflasyonun sıcaklığını korumasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayabileceğini işaret ettiğini ancak söz konusu verilerin bankanın faiz indirimine ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını getirdi. Para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı fiyatlanmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.

Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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