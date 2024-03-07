Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 206 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 2 bin 192 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 206 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 30 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 146 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bugün de yükseliş eğilimine devam eden altının ons fiyatı 2 bin 161 dolara çıkarak yeni zirve yaptı.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesiyle altın talebinin desteklendiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
Powell, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğine dikkati çekerek, bunun sonucunda enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için daha da sıkı politikaların gerekebileceği uyarısında bulundu.
Öte yandan dün ABD'de açıklanan veriler, iş gücü piyasasında yumuşama sinyalleri verdi. ADP özel sektör istihdamı, şubatta 140 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydederken, JOLTS açık iş sayısı da ocakta 8 milyon 863 bine gerilemesine karşın öngörülerin üzerinde gerçekleşti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda yüzde 68 ile fiyatlanıyor.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ile ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 140 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle tekstil ve el sanatları atölyesi açıldı. Atölyede üretilecek tekstil ürünleriyle kadınların aile bütçelerine katkı sağlanacak. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ve birçok iş insanı katıldı.
Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları, yurt genelinden gelen 83 kişinin katılımıyla yoğun ilgi görüyor. Kurslara bugüne kadar binin üzerinde vatandaş katıldı ve 300'ü kendi markalarını oluşturdu. Kursiyerler, tarımı daha ileri noktalara taşımak ve ekolojik tarımı geliştirmek için çaba sarf ediyorlar.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik son dönemde açtıkları soruşturmalarda 370 milyon lira idari para cezası kestiklerini belirterek, 'Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor.' dedi. Küle, çimento ve hazır beton sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır'da bulunan enerji üreten barajları ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam İpek, işletme müdüründen bilgiler alarak tesis bölümlerini gezdi ve personellerle sohbet etti. Ziyarete çeşitli kurumların yetkilileri de eşlik etti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinden İstanbul'a göç eden Tüzün kardeşler, yıllar sonra memleketlerine dönerek ayakkabı üretim atölyesi kurdu. Devletin sunduğu teşviklerden faydalanarak açılan atölyede günlük 360 çift spor ayakkabısı üretiliyor ve ürünler iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'a gönderiliyor. Kardeşler, ilerleyen zamanlarda daha büyük bir yere taşınarak 150 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından açılan kurslara katılan aileler hem üretiyor hem de gelir elde ediyor. ADEM'in düzenlediği sergi ve hayır panayırı törenle açıldı.
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