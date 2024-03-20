Dün 2 bin 244 liradan günü kapatan gram altın, yeni günde 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.00 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 765 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 310 liradan satılıyor.
Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.
Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Analistler, bugün yurt dışında Fed'in para politikası kararları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Gram, çeyrek cumhuriyet altını ne kadar? İşte güvenli limanda son durum - Son Dakika
EPDK, istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını kaldırarak 'Ultra force', 'power', 'VMax' gibi ifadelerle satışı yasakladı. Benzin, motorin ve LPG dışında herhangi bir ifade kullanılamayacak. Taslak 30 Nisan 2024'te yürürlüğe girecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici güven endeksi şubata kıyasla yüzde 0,02 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,9 artarak 78,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükselişle 74,9 olarak kaydedildi.
Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir eylem gerçekleştiren işçiler, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işleyerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker ürettiğini açıkladı. Ayrıca, 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi. Türkşeker, 40 bin 132 üreticiye 21 milyar TL ödeme yaptı.
TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonunda 137.877'ye yükseldi. Bu araçların içinde 65.500 otomobil, 2.724 minibüs, 1.493 otobüs, 19.954 kamyonet, 5.364 kamyon, 28.518 motosiklet, 13.820 traktör ve 504 özel amaçlı taşıt bulunuyor.
Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, 405 milyon 502 bin TL'ye ihale edilen Simav Kızılcık Göleti inşaatının tamamlanmasıyla 3 bin 345 hektar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibariyle 343 bin 111'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ise otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye ulaştı.
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