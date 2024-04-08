Altının gramı 2 bin 409 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 409 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü yüzde 2,1 artışla 2 bin 399 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 337 dolar seviyesinden alıcı bulurken, gün içerisinde 2 bin 354 dolara çıkarak zirve seviyesini de yeniledi.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin gücünü korumaya devam etmesiyle altına olan talebin arttığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
ABD'deki enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirten analistler, ABD'de TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.
Analisteler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Ramazan Bayramı öncesi Düzce'de kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek için berber ve kuaförlere akın ediyor. Yoğunluk nedeniyle randevusuz müşteri kabul edilmeyebiliyor. Berberler ve kuaförler, gece geç saatlere kadar çalışarak bayram yoğunluğuna alışkın olduklarını belirtiyor.
Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergah ise yoğun ilgi gördü. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup, tatil süresince başka bir adaya geçiş izni vermemektedir.
Muş'un Varto ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar marketlere akın etti. Şeker ve çikolata reyonlarına yoğun ilgi gösterilen marketlerde, bayramlık şeker ve lokum alışverişi yapılıyor. Baklavacılarda da yoğunluk yaşanıyor.
Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de arife günü kurulacak olan pazarlar belirlendi. Manisa Pazarcılar Odası, vatandaşların mağdur olmaması ve arife günü bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapmaları için merkezde 3 pazar yerinin hizmet vereceğini söyledi. Şehzadeler ilçesinde; Bedesten, salı pazarı ve perşembe pazarı, Yunusemre'de ise millet çarşısı pazarı arife günü kurulacağı belirtildi. - MANİSA
Eskişehir'de yaklaşan bayram için vatandaşlar, gelecek olan misafirler için bol bol şeker ve çikolata almayı ihmal etmiyorlar. Şekerleme ve çikolata satışları artarken esnaf da memnuniyetini dile getiriyor. Bayramın geleneksel bir ikramı olan şeker ve çikolata, vatandaşların damak zevkine göre tercih ediliyor.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle Çakırgöl Turizm Alanı'nda 4 mevsim turizm yapılmasına olanak sağlayacak çalışmalar için master plan ve fizibilite raporu hazırlamaya başladı. Çakırgöl'ün turizme kazandırılması amacıyla yapılan toplantıda, kış turizmi, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gibi aktivitelerle turist çekmeyi hedefledikleri belirtildi.
Diyarbakır'da tescilli lezzet burma kadayıfı üreten işletmeler, Ramazan Bayramı öncesi yoğun siparişleri yetiştirmek için vardiyalı üretime geçti. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen kadayıf, Diyarbakır'ın yanı sıra farklı illerden yoğun talep görüyor. Kadayıf üreticileri, bayramda artan talebi karşılamak için üretimi günde 3 vardiyaya çıkardı. Siparişlerden memnun olan üreticiler, hedeflerinin 30 ton kadayıf üretmek olduğunu belirtti.
Bolu'da bir fırın dükkanında bulunan 6-7 yıllık veresiye defteri, hayırseverlerin desteği ve iş yeri sahibinin iyiliğiyle 50 bin TL'ye satın alındı. Bu sayede yaklaşık 600 vatandaş borçtan kurtuldu. İş yeri sahibi ve hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Bu olay, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan bir yardım kuruluşunun başarılı bir örneği olarak değerlendirildi.
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