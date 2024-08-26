Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira

Geniş Video İzle

Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı yükselişle 2 bin 756 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma gününü yüzde 1,3 artışla 2 bin 744 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yüzde 0,4 değer kazandı. Çeyrek altın 4 bin 600 lira, Cumhuriyet altını ise 18 bin 340 lira seviyesinde. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi. Para piyasaları, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğini bekliyor.

26.08.2024 15:04  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 2 bin 756 liradan işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 744 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 756 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satılıyor.

Cuma gününü alış ağırlıklı bir seyirle 2 bin 512 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 518 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi. Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi. Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdam için aşağı yönlü risklerin ise arttığını ifade ederek, "Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira
Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Cumhuriyet Altını, Merkez Bankası, Jerome Powell, Ekonomi, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:19:00. #1.12#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement