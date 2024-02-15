Altının Gramı 1971 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1971 lira seviyesinden işlem görüyor.
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki azalışa rağmen dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü yüzde 0,06 yükselişle 1968 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1971 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.
Altı günlük düşüş serisini bugün sonlandıran altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1993 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasının emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun gelecek birkaç ay biraz yüksek gelse de hedefe dönme patikasıyla uyumlu olacağını belirtti.
Mevcut para politikası duruşunun oldukça kısıtlayıcı olduğunu dile getiren Goolsbee, çok uzun süre kısıtlayıcı kalınması halinde Fed'in istihdam hedefi konusunda endişelenmek zorunda olacağını ifade etti.
Bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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