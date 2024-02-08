Gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum

Çoğu yatırımcının "güvenli liman" olarak gördüğü altın için yatırımcılar piyasadaki hareketliliği öğrenmek istiyor. Dün -dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü yükselişle tamamlayan gram altın, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin lira seviyesinden işlem görüyor.
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü yüzde 0,08 yükselişle 2 bin 1 liradan tamamladı. Altının gramı yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.
Dün 2 bin 30-2 bin 45 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 35 dolardan tamamladı, şu sıralarda da yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolardan alıcı buluyor. ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyaller sıcaklığını korurken, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Fed üyeleri, faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalarını sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına yönelik ihtimaller yüzde 82 seviyesine çıktı.
Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'nun yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
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